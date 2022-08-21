Манчестер Юнайтед — Ливерпуль. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги 21 августа, 22:17 Обе команды еще не побеждали в новом сезоне АПЛ (Фото:REUTERS/Chalinee Thirasupa)

НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями поединка 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем.



Поединок Манчестер Юнайтед — Ливерпуль состоится в Манчестере на стадионе Олд Траффорд 22 августа в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Манчестер Юнайтед перед матчем:

находится на предпоследнем, 19 месте в таблице с нулем очков;

в прошлом сезоне АПЛ занял шестую позицию;

не знает побед пять поединков кряду с учетом товарищеских встреч при трех поражениях;

не сможет рассчитывать на защитников Линделёфа, Уильямса и нападающего Пельистри;

Что нужно знать про Ливерпуль перед матчем:

находится на 15-й позиции в турнирной таблице с двумя очками;

в прошлом сезоне АПЛ занял вторую строчку;

не знает побед три поединка кряду с учетом товарищеских встреч при одном поражении;

не сыграют вратарь Келлехер, защитники Матип, Конате, полузащитники Алькантара, Джонс, Окслейд-Чемберлен, нападающий Жота.

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Мартинес, Маласия — Фернандеш, Фред, Эриксен — Санчо, Роналду, Рашфорд

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Фирмино, Диас

НВ

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