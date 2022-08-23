Отомстил за критику. Роналду унизил легенду Ливерпуля перед матчем чемпионата Англии — видео 23 августа, 13:30 Спустя несколько мгновений Криштиану вернулся на поле (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Звездный форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду перед матчем 2-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля унизил легенду «красных» Джейми Каррагера.



Во время разминки перед стартом поединка 37-летний нападающий подошел к бывшим коллегам, которые в прямом эфире в роли экспертов делились мнением о предстоящей игре.

Видео дня

Первым микрофон к Криштиану протянул легенда Ливерпуля Джейми Каррагер, но португалец демонстративно прошел мимо него к бывшему одноклубнику Гари Невиллу. С ним он мило пообщался несколько секунд.

После этого Каррагер повторно попытался поговорить с Роналду, но тот снова избежал общения с ним, пройдя мимо к другому бывшему игроку Манчестер Юнайтед Рою Кину.

Спустя несколько мгновений Криштиану вернулся на поле, так и не поприветствовав Джейми, который ранее заявил, что португальца не хочет покупать ни один клуб в Европе, так как в силу возраста это уже давно не тот футболист.

Именно с этой критикой от Каррагера многие и связали поступок звездного форварда Манчестер Юнайтед.

Сообщалось, что в Сети стал вирусным ответ президента мадридского Реала Флорентино Переса фанатам, которые просили вернуть в клуб Роналду.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.