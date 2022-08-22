Манчестер Юнайтед — Ливерпуль. Онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги 22 августа, 04:17 Юнайтед принимает Ливерпуль на своем поле (Фото:REUTERS/Chalinee Thirasupa)

НВ следит за ходом игры 3-го тура английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 22 августа.



Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Мартинес, Маласия — Фернандеш, Фред, Эриксен — Санчо, Роналду, Рашфорд

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Фирмино, Диас

Видео дня

Матч пройдет в Манчестере на стадионе Олд Траффорд. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Манчестер Юнайтед находится на предпоследнем, 19 месте в таблице с нулем очков. В прошлом сезоне АПЛ коллектив занял шестую позицию.

Команда не знает побед пять поединков кряду при трех поражениях. Клуб не сможет рассчитывать на защитников Линделёфа, Уильямса и нападающего Пельистри (повреждения).

Ливерпуль находится на 15-й позиции в турнирной таблице с двумя очками в активе. В прошлом сезоне АПЛ коллектив занял вторую строчку.

Команда не знает побед три игры кряду при одном поражении. Клуб остался без вратаря Келлехера, защитников Матипа, Конате, полузащитников Алькантары, Джонса, Окслейда-Чемберлена, нападающего Жоты (травмы).

Статистика знает 211 официальных поединков между соперниками. 82 раза выиграл Манчестер Юнайтед, 71 — Ливерпуль. 58 матчей завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Ливерпуль — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 1,61, то, что выиграет Манчестер Юнайтед, оценивается в 5,00, ничья — в 4,20.

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