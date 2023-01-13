Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги 13 января, 19:05 Манчестер Юнайтед отстает от Манчестер Сити на 4 очка (Фото:Reuters/Carl Recine)

NV рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями игры 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.



Матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити состоится в Манчестере на стадионе Олд Траффорд 14 января в 14:30 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 14:00

Что нужно знать о Манчестер Юнайтед перед матчем:

занимает 4-t место с отставанием на 9 очков от лидера Арсенала;

вышел в 1/16 финала Лиги Европы;

выиграл шесть последних матчей во всех турнирах;

не сыграют защитник Туанзебе, полузащитник ван де Бек, нападающий Санчо ( травмы).

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Что нужно знать о Манчестер Сити перед матчем:

занимает 2-е место с отставанием в 5 очков от лидера Арсенала;

вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов;

одержал пять побед в последних семи играх во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей;

не сыграет защитник Диаш ( травма).

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Шоу, Мартинес, Варан, Ван-Биссака, Эриксен, Каземиро, Рашфорд, Фернандеш, Антони, Марсьяль

Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис, Стоунс, Аканджи, Аке, де Брюйне, Родри, Гюндоган, Силва, Марез, Холанд