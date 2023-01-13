Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги 13 января, 20:30 Сити опережает Юнайтед на 4 очка (Фото:REUTERS/Craig Brough)

NV следит за ходом игры 20-го тура английской Премьер-лиги между Челси и Манчестер Сити. Начало матча — 14 января в 14:30 по киевскому времени.



Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Шоу, Мартинес, Варан, Ван-Биссака, Эриксен, Каземиро, Рашфорд, Фернандеш, Антони, Марсьяль

Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис, Стоунс, Аканджи, Аке, де Брюйне, Родри, Гюндоган, Силва, Марез, Холанд

Видео дня

Матч пройдет в Манчестере на стадионе Олд Траффорд. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Манчестер Юнайтед занимает 4-е место с отставанием на 9 очков от лидера Арсенала. Клуб выиграл шесть последних матчей во всех турнирах.

За команду не сыграют защитник Туанзебе, полузащитник ван де Бек, нападающий Санчо (травмы). Коллектив вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Манчестер Сити занимает 2-е место с отставанием в 5 очков от лидера Арсенала. Клуб одержал пять побед в последних семи играх во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей.

За команду не сыграет защитник Диаш. Коллектив вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Статистика знает 189 поединков между соперниками. 78 раз выиграл Манчестер Юнайтед, 58 — Манчестер Сити. Еще 53 матча завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Манчестер Сити — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 1,83, то, что выиграет Манчестер Юнайтед, оценивается в 4,00, ничья — 3,75.