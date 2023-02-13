Катар в ближайшие дни готовит предложение о покупке Манчестер Юнайтед — Bloomberg 13 февраля, 22:50 Манчестер Юнайтед может сменить собственника (Фото:REUTERS/Peter Powell)

Катарские инвесторы к концу недели намерены сделать предложение о покупке Манчестер Юнайтед на фоне спекуляций о желании семьи Глэйзеров продать клуб, сообщает Bloomberg.



По информации источников, должностные лица суверенного фонда Qatar Investment Authority помогают в подготовке предложения.

Отмечается, что Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, правящий эмир Катара, является фанатом английского клуба и вряд ли захочет упустить шанс стать владельцем одного из крупнейших спортивных брендов в мире.

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По данным медиа, обсуждения продолжаются, и пока что не принято окончательного решения о том, какие именно катарские юридические лица в конечном итоге предоставят капитал во время предложения по покупке Манчестер Юнайтед.

Пока что только английский миллиардер Джим Рэтклифф официально стал претендентом на покупку английского клуба.

Ранее сообщалось, что приобрести Манчестер Юнайтед может американская технологическая компания Apple.

