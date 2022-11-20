Поставят ультиматум. Манчестер Юнайтед принял решение по будущему Роналду после его скандального интервью — СМИ 20 ноября, 13:18 Контракт Криштиану с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2023 года (Фото:Reuters/Carl Recine)

Манчестер Юнайтед намерен расторгнуть контракт со своим звездным форвардом Криштиану Роналду после его скандального интервью с критикой в адрес клуба, сообщает The Telegraph.

В руководстве «красных дьяволов» считают, что 37-летний нападающий после сделанных заявлений должен отказаться от своей зарплаты в 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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Если же Криштиану не пойдет на условия клуба и откажется от расторжения контракта, его переведут во вторую команду Манчестер Юнайтед.

В клубе уже приняли решение, что Роналду не должен возвращаться на клубную базу после чемпионата мира-2022. Его не видят в составе первой команды.

Контракт Криштиану с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету португальца три забитых мяча и две результативные передачи в 16 матчах на клубном уровне.

Ранее манчестерский клуб сообщил, что уже принял меры в отношении Роналду после его скандального интервью, однако не уточнил — какие именно.