Манчестер Юнайтед с трудом избежал поражения от аутсайдера английской Премьер-лиги
Манчестер Юнайтед отыгрался с 0:2 (Фото:REUTERS/Peter Powell)
Манчестер Юнайтед на своем поле сыграл вничью 2:2 с Лидсом в перенесенном матче 8-го тура английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед пропустил уже на 1-й минуте, после чего на старте второго тайма Лидс удвоил преимущество.
Однако манкунианцам все же удалось избежать поражения благодаря голам Рашфорда и Санчо.
Манчестер Юнайтед остался на третьем месте, тогда как Лидс поднялся на одну строчку и занимает 16-е позицию.
Манчестер Юнайтед — Лидс 2:2
Голы: Рашфорд, 62, Санчо, 71 — Ньонто, 1, Варан, 48 (авт)
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед победил Кристал Пэлас в матче 22-го тура АПЛ.