Манчестер Юнайтед с трудом избежал поражения от аутсайдера английской Премьер-лиги 9 февраля, 00:08 Манчестер Юнайтед отыгрался с 0:2 (Фото:REUTERS/Peter Powell)

Манчестер Юнайтед на своем поле сыграл вничью 2:2 с Лидсом в перенесенном матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед пропустил уже на 1-й минуте, после чего на старте второго тайма Лидс удвоил преимущество.

Однако манкунианцам все же удалось избежать поражения благодаря голам Рашфорда и Санчо.

Видео дня

Манчестер Юнайтед остался на третьем месте, тогда как Лидс поднялся на одну строчку и занимает 16-е позицию.

Манчестер Юнайтед — Лидс 2:2

Голы: Рашфорд, 62, Санчо, 71 — Ньонто, 1, Варан, 48 (авт)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед победил Кристал Пэлас в матче 22-го тура АПЛ.