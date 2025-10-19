Манчестер Юнайтед нанес Ливерпулю третье поражение подряд в английской Премьер-лиге

Манчестер Юнайтед на выезде одолел Ливерпуль со счетом 2:1 в центральном матче 8 тура английской Премьер-лиги.

МЮ открыл счет уже на 2-й минуте, когда после стремительной атаки отличился Мбемо.

Ливерпулю удалось сравнять счет — на 78-й минуте отличился Гакпо, который замкнул прострел.

Впрочем, последнее слово было за манкунианцами. На 84-й минуте победу гостям принес точный удар Магуайра.

Для Ливерпуля это поражение стало третьим подряд в чемпионате. Мерсисайдцы с 15 очками идут на третьем месте. Манчестер Юнайтед набрал 14 баллов и поднялся на 9 позицию.

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Гакпо, 78 — Мбемо, 2, Магуайр, 84

Фото: flashscore.ua

