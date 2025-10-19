Манчестер Юнайтед нанес Ливерпулю третье поражение подряд в английской Премьер-лиге и четвертое в целом — видео
МЮ победил на Энфилде (Фото: REUTERS/Phil Noble)
Манчестер Юнайтед на выезде одолел Ливерпуль со счетом 2:1 в центральном матче 8 тура английской Премьер-лиги.
МЮ открыл счет уже на 2-й минуте, когда после стремительной атаки отличился Мбемо.
Ливерпулю удалось сравнять счет — на 78-й минуте отличился Гакпо, который замкнул прострел.
Впрочем, последнее слово было за манкунианцами. На 84-й минуте победу гостям принес точный удар Магуайра.
Для Ливерпуля это уже третье подряд поражение в чемпионате и четвертое в целом, учитывая неудачу в Лиге чемпионов против Галатасарая. Мерсисайдцы с 15 очками идут на третьем месте. Манчестер Юнайтед набрал 14 баллов и поднялся на 9 позицию.
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Гакпо, 78 — Мбемо, 2, Магуайр, 84
