Намерены установить все факты. Манчестер Юнайтед отреагировал на скандальное интервью Роналду 14 ноября, 17:03 В настоящее время Роналду находится в расположении сборной Португалии (Фото:Marca)

Манчестер Юнайтед отреагировал на скандальное интервью своего звездного форварда Криштиану Роналду.



Комментарий на критику от 37-летнего нападающего клуб опубликовал на своем официальном сайте.

«Манчестер Юнайтед отметил освещение в СМИ интервью Криштиану Роналду. Клуб обдумает свой ответ после того, как будут установлены все факты.

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Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплоченности, которые формируются среди игроков, главного тренера, персонала и болельщиков", — говорится в сообщении «красных дьяволов».

В настоящее время Роналду находится в расположении сборной Португалии, которая готовится к чемпионату мира-2022.

Криштиану не принимал участия в последнем матче Манчестер Юнайтед против Фулхэма в чемпионате Англии. Ту встречу «красные дьяволы» выиграли со счетом 2:1.