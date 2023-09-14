Скандал в клубе. Манчестер Юнайтед отстранил звездного игрока от команды после конфликта с главным тренером

14 сентября, 19:45
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Джейдон Санчо позволил себе критику в адрес Эрика тен Хага (Фото:Lucas Peltier-USA TODAY Sports)

Джейдон Санчо позволил себе критику в адрес Эрика тен Хага (Фото:Lucas Peltier-USA TODAY Sports)

Английский Манчестер Юнайтед исключил из основного состава вингера Джейдона Санчо, который ранее критически высказался в отношении главного тренера клуба Эрика тен Хага.

Об этом сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Отмечается, что Санчо будет тренироваться отдельно от команды пока не будет решен вопрос о его дисциплине.

Конфликт между Санчо и тен Хагом возник после поражения Манчестер Юнайтед от Арсенала (1:3), когда тренер оставил игрока вне заявки, объяснив это тем, что тот плохо тренируется.

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На это Санчо отреагировал в Twitter, заявив, что он чувствует себя «козлом отпущения» и тренер отстранил его по другим причинам, которые игрок называть не стал.

Санчо перешел в Манчестер Юнайтед из Боруссии Дортмунд в 2021 году за 85 млн евро.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии исключила футболиста Манчестер Юнайтед Антони после обвинений в домашнем насилии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Скандал

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