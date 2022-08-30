Манчестер Юнайтед за 100 млн евро купил звезду бразильского футбола

30 августа, 18:24
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Антони считается одним из самых талантливых бразильских игроков (Фото:ФК Аякс)

Антони считается одним из самых талантливых бразильских игроков (Фото:ФК Аякс)

Английский Манчестер Юнайтед договорился о трансфере 22-летнего бразильского вингера Антони из амстердамского Аякса.

Об этом сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Для официального оформления соглашения Антони остается пройти в английском клубе медосмотр и получить рабочую визу.

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Аякс в свою очередь раскрыл финансовые детали трансфера – переход Антони обойдется Манчестер Юнайтед в 100 млн евро, включая бонусы.

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До перехода в Аякс в 2020 году Антони выступал за бразильский Сан-Паулу.

За Аякс бразилец провел 82 матча, в которых отличился 24 голами. С амстердамским клубом он дважды становился чемпионом Нидерландов и выиграл Кубок Нидерландов.

Также на его счету два гола и две результативные передачи в девяти матчах за родную Бразилию.

Ранее Манчестер Юнайтед подписал звезду мадридского Реала и сборной Бразилии Каземиро.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Аякс

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