Манчестер Юнайтед договорился о переходе звезды Реала
Каземиро выступал в Реале с 2013 года (Фото:ФК Реал)
Полузащитник мадридского Реала и сборной Бразилии Каземиро продолжит карьеру в Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед достиг договоренности с Реалом о трансфере, однако игрок еще не подписал контракт, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".
Каземиро поставит подпись под контрактом с Манчестер Юнайтед после того, как согласует с клубом личные условия, получит британскую визу и пройдет медосмотр.
Реал в свою очередь анонсировал, что в понедельник, 22 августа, бразилец проведет прощальную пресс-конференцию в Мадриде.
Каземиро выступал за Реал с 2013 года и с тех пор выиграл с клубом 18 разных трофеев, в том числе пять титулов Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги с двух поражений в двух первых турах и занимает последнее место.
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