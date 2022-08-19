Манчестер Юнайтед договорился о переходе звезды Реала 19 августа, 23:48 Каземиро выступал в Реале с 2013 года (Фото:ФК Реал)

Полузащитник мадридского Реала и сборной Бразилии Каземиро продолжит карьеру в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед достиг договоренности с Реалом о трансфере, однако игрок еще не подписал контракт, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Каземиро поставит подпись под контрактом с Манчестер Юнайтед после того, как согласует с клубом личные условия, получит британскую визу и пройдет медосмотр.

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Реал в свою очередь анонсировал, что в понедельник, 22 августа, бразилец проведет прощальную пресс-конференцию в Мадриде.

Каземиро выступал за Реал с 2013 года и с тех пор выиграл с клубом 18 разных трофеев, в том числе пять титулов Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги с двух поражений в двух первых турах и занимает последнее место.

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