Манчестер Юнайтед подписал одного из самых талантливых нападающих мира 5 августа, 15:31 Расмус Хойлунд (Фото:ФК Манчестер Юнайтед)

Английский Манчестер Юнайтед объявил о трансфере 20-летнего нападающего итальянской Аталанты Расмуса Хойлунда.

Об этом сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Хойлунд подписал с манкунианцами контракт до июня 2028 года с возможностью продления еще на один год.

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Хойлунд считается одним из самых перспективных форвардов мира.

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В прошлом сезоне он забил 10 голов в 34 матчах за Аталанту.

На счету 20-летнего игрока уже шесть матчей за сборную Дании, в которых он забил шесть голов

«Не секрет, что я был болельщиком этого великого клуба с детства, и я мечтал выйти на Олд Траффорд как игрок Манчестер Юнайтед», — прокомментировал переход Хойлунд.



Ранее сообщалось, что Манчестер Сити приобрел самого дорогого защитника в истории футбола.