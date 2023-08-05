Манчестер Юнайтед подписал одного из самых талантливых нападающих мира
Расмус Хойлунд (Фото:ФК Манчестер Юнайтед)
Английский Манчестер Юнайтед объявил о трансфере 20-летнего нападающего итальянской Аталанты Расмуса Хойлунда.
Об этом сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.
Хойлунд подписал с манкунианцами контракт до июня 2028 года с возможностью продления еще на один год.
Хойлунд считается одним из самых перспективных форвардов мира.
В прошлом сезоне он забил 10 голов в 34 матчах за Аталанту.
На счету 20-летнего игрока уже шесть матчей за сборную Дании, в которых он забил шесть голов
«Не секрет, что я был болельщиком этого великого клуба с детства, и я мечтал выйти на Олд Траффорд как игрок Манчестер Юнайтед», — прокомментировал переход Хойлунд.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити приобрел самого дорогого защитника в истории футбола.