Манчестер Юнайтед подписал одного из самых талантливых нападающих мира

5 августа, 15:31
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Расмус Хойлунд (Фото:ФК Манчестер Юнайтед)

Расмус Хойлунд (Фото:ФК Манчестер Юнайтед)

Английский Манчестер Юнайтед объявил о трансфере 20-летнего нападающего итальянской Аталанты Расмуса Хойлунда.

Об этом сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Хойлунд подписал с манкунианцами контракт до июня 2028 года с возможностью продления еще на один год.

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Хойлунд считается одним из самых перспективных форвардов мира.

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В прошлом сезоне он забил 10 голов в 34 матчах за Аталанту.

На счету 20-летнего игрока уже шесть матчей за сборную Дании, в которых он забил шесть голов

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«Не секрет, что я был болельщиком этого великого клуба с детства, и я мечтал выйти на Олд Траффорд как игрок Манчестер Юнайтед», — прокомментировал переход Хойлунд.

https://twitter.com/ManUtd/status/1687786778474807296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1687786778474807296%7Ctwgr%5E3cffda6c7050c50d561ee050193328039bc983b7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F636436-ofitsiyno-manchester-yunayted-pidpisav-hoylunda

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити приобрел самого дорогого защитника в истории футбола.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Юнайтед Аталанта

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