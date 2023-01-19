Манчестер Юнайтед драматично упустил победу в матче английской Премьер-лиги
Манчестер Юнайтед пропустил на последних минутах (Фото:REUTERS/Tony Obrien)
Манчестер Юнайтед сыграл вничью 1:1 с Кристал Пэлас в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед открыл счет благодаря Фернандешу, который на 43-й минуте отправил мяч в ворота после паса Эриксена.
Однако манкунианцы не удержали победу, пропустив гол в компенсированное время — отметился Олисе.
Манчестер Юнайтед набрал 39 очков и занимает третье место.
Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Олисе, 90+1 — Фернандеш, 43
Турнирная таблица
Ранее в 20-м туре АПЛ Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Манчестер Сити (2:1).