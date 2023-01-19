Манчестер Юнайтед драматично упустил победу в матче английской Премьер-лиги

19 января, 00:05
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Манчестер Юнайтед пропустил на последних минутах (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Манчестер Юнайтед пропустил на последних минутах (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Манчестер Юнайтед сыграл вничью 1:1 с Кристал Пэлас в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед открыл счет благодаря Фернандешу, который на 43-й минуте отправил мяч в ворота после паса Эриксена.

Однако манкунианцы не удержали победу, пропустив гол в компенсированное время — отметился Олисе.

Видео дня

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Манчестер Юнайтед набрал 39 очков и занимает третье место.

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Олисе, 90+1 — Фернандеш, 43

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее в 20-м туре АПЛ Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Манчестер Сити (2:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига

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