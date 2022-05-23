Манчестер Юнайтед презентовал нового главного тренера — фото 23 мая, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Контракт Эрика тен Хага рассчитан до лета 2025 года (Фото:ФК Манчестер Юнайтед)

Манчестер Юнайтед официально представил нового главного тренера клуба Эрика тен Хага, контракт с которым был подписан еще в апреле.

Новый наставник «красных дьяволов» приступит к работе с начала нового сезона, а его контракт рассчитан до лета 2025 года.

После завершения сезона 2021/22 английский клуб официально представил тен Хага на домашнем стадионе клкбу – Олд Траффорд.

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«Я невероятно счастлив быть здесь и с нетерпением жду поработать в клубе. Чувствую себя желанным здесь. Это мой дом, хочу добиться успеха. У нас есть план, теперь нужно воплотить его в реальность и начать этот процесс. У меня высокие ожидания от самого себя и команды, которая должна отдавать себя полностью каждый день», — сказал тен Хаг.

До назначения в Манчестер Юнайтед тен Хаг с 2017 года был главным тренером амстердамского Аякса.

Ранее сообщалось, что чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне 2021/22 стал Манчестер Сити.

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