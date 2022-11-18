Манчестер Юнайтед сделал заявление по поводу скандального интервью Роналду

18 ноября, 14:38
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Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Манчестер Юнайтед опубликовал заявление по поводу скандального интервью Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану, в котором португалец раскритиковал клуб и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Манчестер Юнайтед.

В клубе заявили, что приняли меры по поводу интервью Роналду, однако не уточнили каких именно.

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«Манчестер Юнайтед сегодня утром принял соответствующие меры в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду СМИ.

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Мы не будем давать дальнейшие комментарии, пока этот процесс не завершится", — говорится в заявлении клуба.

Не так давно Роналду дал скандальное интервью в шоу Пирса Моргана Uncensored с критикой Манчестер Юнайтед и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Позже сообщалось, что игроки Манчестер Юнайтед ожидают, что Роналду уйдет из команды зимой.

Затем Роналду также намекнул на возможный уход из Манчестер Юнайтед.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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