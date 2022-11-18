Манчестер Юнайтед сделал заявление по поводу скандального интервью Роналду
Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Манчестер Юнайтед опубликовал заявление по поводу скандального интервью Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану, в котором португалец раскритиковал клуб и главного тренера команды Эрика тен Хага.
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Манчестер Юнайтед.
В клубе заявили, что приняли меры по поводу интервью Роналду, однако не уточнили каких именно.
«Манчестер Юнайтед сегодня утром принял соответствующие меры в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду СМИ.
Мы не будем давать дальнейшие комментарии, пока этот процесс не завершится", — говорится в заявлении клуба.
Не так давно Роналду дал скандальное интервью в шоу Пирса Моргана Uncensored с критикой Манчестер Юнайтед и главного тренера команды Эрика тен Хага.
Позже сообщалось, что игроки Манчестер Юнайтед ожидают, что Роналду уйдет из команды зимой.
Затем Роналду также намекнул на возможный уход из Манчестер Юнайтед.