«Помогал осуществить мечту». Отец футболиста Манчестер Юнайтед совершил самоубийство

В Манчестер Юнайтед предоставили отпуск и психологическую поддержку футболисту Рису Беннетту после внезапной смерти его отца.

Об этом сообщает Sport Bible.

На свои странице в Инстаграме 21-летний Рис написал, что отец покончил жизнь самоубийством.

«Папа, я опустошен. Не могу поверить, что это правда. Ты возил меня повсюду, помогал осуществить мечту стать футболистом. Люблю тебя в этой жизни и в следующей. Самоубийство — это постоянное решение временной проблемы», — говорится в заявлении.

Бывшие и нынешние футболисты Манчестер Юнайтед трогательно поддержали Беннетта.

«Очень жаль, брат», — написал Скотт Мактоминей. Кобби Мейну добавил: «Посылаю любовь тебе и твоей семье». Также поддержал Риса игрок Ноттингем Форест Антони Эланга, который играл за МЮ: «Мои соболезнования тебе и твоим близким».

Отметим, что Беннетт является воспитанником академии Красных дьяволов. В 2022 году он подписал профессиональный контракт с клубом и был капитаном молодежного коллектива, выигравшего Кубок Англии U-18. Рис играл за команду U-21 и время от времени тренировался с основой. Прошлый сезон провел в аренде за Флитвуд Таун.

