Манчестер Юнайтед выиграл первый за шесть лет трофей — видео 26 февраля, 20:34 Манчестер Юнайтед оба гола забил в первом тайме (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Манчестер Юнайтед на Уэмбли обыграл Ньюкасл со счетом 2:0 и стал победителем Кубка английской лиги.

Манчестер Юнайтед открыл счет на 33-й минуте, после того, как Каземиро головой замкнул навес Шоу.

Прошло всего шесть минут, как манкунианцы удвоили преимущество. Помог им в этом защитник Ньюкасла Ботман, от которого влетел мяч в ворота после удара Рашфорда.

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Во втором тайме «красные дьяволы» довели матч до победы.

Манчестер Юнайтед выиграл кубок английской лиги в шестой раз в истории.

Это первый трофей манкунианцев за последние шесть лет и первый для наставника Эрика тен Хага во главе клуба.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 2:0

Голы: Каземиро, 33, Ботман, 39 (автогол)

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед победил Барселону и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с Бетисом.