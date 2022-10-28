Лига Европы. Манчестер Юнайтед вышел в плей-офф, Арсенал потерпел первое поражение — видео
ПСВ нанес Арсеналу первое поражение (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Состоялись матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы.
ПСВ обыграл Арсенал 2:0, нанеся канонирам первое поражения на групповом этапе. Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко пропускал матч из-за травмы.
Манчестер Юнайтед победил Шериф 3:0 и вышел в 1/8 финала. Один из голов за манкунианцев забил Криштиану Роналду.
Рома одолела ХИК 2:1, но еще не обеспечила себе место в следующем раунде.
В группе Динамо Ренн выигрывал по ходу встречи у Фенербахче 3:0, но в итоге упустил победу — 3:3.
Результаты матчей:
Группа A
ПСВ — Арсенал 2:0
Голы: Верман, 56, Люк де Йонг, 63
Цюрих — Буде-Глимт 2:1
Голы: Боранияшевич, 67, Маркезано, 90+4 — Пеллегрино, 45+1
Группа B
Фенербахче — Ренн 3:3
Голы: Валенсия, 42, Зайц, 82, Мор, 88 — Гуири, 5, 30, Террье, 16
Группа C
Лудогорец — Бетис 0:1
Гол: Фекир, 56
ХИК — Рома 1:2
Голы: Хетемай, 54 — Эбрахам, 41, Хоскенен, 62 (авт)
Группа D
Унион Берлин — Брага 1:0
Гол: Кнохе, 68 (пен)
Мальме — Унион Сент-Жилуаз 0:2
Голы: Теума, 10, Амани, 41
Группа Е
Манчестер Юнайтед — Шериф 3:0
Голы: Далот, 44, Рашфорд, 65, Роналду, 81
Омония — Реал Сосьедад 0:2
Голы: Наварро, 45+2, Каррикабуру, 60
Группа F
Лацио — Митьюлланд 2:1
Голы: Милинкович-Савич, 36, Педро, 58 — Исаксен, 8
Штурм — Фейенорд 1:0
Гол: Китеишвили, 90+3
Группа G
Фрайбург — Олимпиакос 1:1
Голы: Кюблер, 90+3 — Эль-Араби, 17
Нант — Карабах 2:1
Голы: Бла, 17, Ганаго, 90+5 — Озобич, 56
Группа Н
Ференцварош — Монако 1:1
Голы: Захариассен, 82 — Бен Эддер, 31
Црвена Звезда — Трабзонспор 2:1
Голы: Катай, 37, Пешич, 64 — Бакасетас, 39
Сообщалось, что Динамо сыграло вничью с АЕК Ларнака (3:3) и потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках.