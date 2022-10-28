Лига Европы. Манчестер Юнайтед вышел в плей-офф, Арсенал потерпел первое поражение — видео 28 октября, 00:16 ПСВ нанес Арсеналу первое поражение (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Состоялись матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

ПСВ обыграл Арсенал 2:0, нанеся канонирам первое поражения на групповом этапе. Украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко пропускал матч из-за травмы.

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Манчестер Юнайтед победил Шериф 3:0 и вышел в 1/8 финала. Один из голов за манкунианцев забил Криштиану Роналду.

Рома одолела ХИК 2:1, но еще не обеспечила себе место в следующем раунде.

В группе Динамо Ренн выигрывал по ходу встречи у Фенербахче 3:0, но в итоге упустил победу — 3:3.

Результаты матчей:

Группа A

ПСВ — Арсенал 2:0

Голы: Верман, 56, Люк де Йонг, 63

Цюрих — Буде-Глимт 2:1

Голы: Боранияшевич, 67, Маркезано, 90+4 — Пеллегрино, 45+1

Фото: flashscore.ua

Группа B

Фенербахче — Ренн 3:3

Голы: Валенсия, 42, Зайц, 82, Мор, 88 — Гуири, 5, 30, Террье, 16

Фото: flashscore.ua

Группа C

Лудогорец — Бетис 0:1

Гол: Фекир, 56

ХИК — Рома 1:2

Голы: Хетемай, 54 — Эбрахам, 41, Хоскенен, 62 (авт)

Фото: flashscore.ua

Группа D

Унион Берлин — Брага 1:0

Гол: Кнохе, 68 (пен)

Мальме — Унион Сент-Жилуаз 0:2

Голы: Теума, 10, Амани, 41

Фото: flashscore.ua

Группа Е

Манчестер Юнайтед — Шериф 3:0

Голы: Далот, 44, Рашфорд, 65, Роналду, 81

Омония — Реал Сосьедад 0:2

Голы: Наварро, 45+2, Каррикабуру, 60

Фото: flashscore.ua

Группа F

Лацио — Митьюлланд 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 36, Педро, 58 — Исаксен, 8

Штурм — Фейенорд 1:0

Гол: Китеишвили, 90+3

Фото: flashscore.ua

Группа G

Фрайбург — Олимпиакос 1:1

Голы: Кюблер, 90+3 — Эль-Араби, 17

Нант — Карабах 2:1

Голы: Бла, 17, Ганаго, 90+5 — Озобич, 56

Фото: flashscore.ua

Группа Н

Ференцварош — Монако 1:1

Голы: Захариассен, 82 — Бен Эддер, 31

Црвена Звезда — Трабзонспор 2:1

Голы: Катай, 37, Пешич, 64 — Бакасетас, 39

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что Динамо сыграло вничью с АЕК Ларнака (3:3) и потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках.