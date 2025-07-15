Бывший нападающий Ювентуса, Атлетико и сборной Хорватии Марио Манджукич появился на тренировке Шахтера в Словении, где «горняки» готовятся к сезону.

39-летний экс-форвард встретился с главным тренером горняков Ардой Тураном и спортивным директором клуба Дарио Срной — бывшим партнером по сборной Хорватии.

Манджукич завершил игровую карьеру в 2021 году и впоследствии присоединился к тренерскому штабу сборной Хорватии, где работает ассистентом главного тренера.

Манджукич известен также благодаря своему шедевральному голу в финале Лиги чемпионов 2017 года, когда, выступая за Ювентус, он забил в ворота Реала (1:4) эффектным ударом через себя.

Ранее Арда Туран признался, испытывает ли страх из-за войны в Украине.