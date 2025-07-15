Легендарный форвард, забивавший гол-красавец в финале ЛЧ, посетил тренировку Шахтера — фото
Марио Манджукич (Фото: Марио Манджукич/Instagram)
Бывший нападающий Ювентуса, Атлетико и сборной Хорватии Марио Манджукич появился на тренировке Шахтера в Словении, где «горняки» готовятся к сезону.
39-летний экс-форвард встретился с главным тренером горняков Ардой Тураном и спортивным директором клуба Дарио Срной — бывшим партнером по сборной Хорватии.
Манджукич завершил игровую карьеру в 2021 году и впоследствии присоединился к тренерскому штабу сборной Хорватии, где работает ассистентом главного тренера.
Манджукич известен также благодаря своему шедевральному голу в финале Лиги чемпионов 2017 года, когда, выступая за Ювентус, он забил в ворота Реала (1:4) эффектным ударом через себя.
