Известна причина. Один из лучших футболистов мира пропустит чемпионат мира в Катаре — СМИ 9 ноября, 16:00 В нынешнем сезоне Мане сыграл за Баварию 23 матча (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Вингер мюнхенской Баварии и сборной Сенегала Садио Мане не сыграет на чемпионате мира-2022 (ЧМ-2022) в Катаре, сообщает L’Equipe.

Повреждение 30-летний игрок получил во вчерашнем матче 14-го тура чемпионата Германии против бременского Вердера (6:1).

Поле сенегалец покинул уже на 20-й минуте поединка. У него диагностирована травма сухожилия.

Видео дня

Ожидается, что из-за полученного повреждения Садио пропустит несколько недель и не сыграет на ЧМ-2022, который стартует в Катаре уже 20 ноября.

В нынешнем сезоне Мане провел за Баварию 23 матча, забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи.

В текущем году Садио стал вторым в голосовании за награду лучшему футболисту мира Золотой мяч. Он уступил лишь французу Кариму Бензема.