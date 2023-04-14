Бавария наказала игрока, ударившего одноклубника после поражения от Манчестер Сити 14 апреля, 09:31 Мане ударил Сане в лицо (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Полузащитник мюнхенской Баварии вынужден заплатить немалый штраф за то, что ударил одноклубника Лероя Сане после четвертьфинального матча против Манчестер Сити (0:3).

Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

По информации источника, клуб оштрафовал сенегальского игрока на 500 тысяч евро.

Конфликт между игроками возник еще во время матча, а после финального свистка Сане якобы назвал Садио «черным дерьмом», после чего Садио ударил Лероя в лицо и футболистов пришлось растягивать одноклубникам.

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Ранее сообщалось, что в перерыве матча Ливерпуль - Арсенал лайнсмен ударил футболиста мерсисайдского клуба Эндрю Робертсона.

