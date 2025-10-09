Легендарный вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер, который в августе 2024 года объявил о завершении карьеры в сборной Германии, может пересмотреть свое решение, сообщает BILD .

По информации источника, 39-летний вратарь готов вернуться в национальную команду, если главный тренер Юлиан Нагельсманн лично попросит его об этом.

Нойер хочет иметь откровенный разговор с наставником — он ожидает, что Нагельсманн сам инициирует контакт и четко даст понять, что рассчитывает на опытного голкипера.

Реклама

Издание отмечает, что отношения между ними никогда не были теплыми. Во время совместной работы в Баварии и позже в сборной контакт между ними оставался минимальным.

Нойер сыграл за сборную Германии 124 матча. Вместе с командой он становился чемпионом мира в 2014 году.

Последним матчем вратаря за сборную Германии стал четвертьфинал Евро-2024, где команда проиграла Испании 1:2.

Ранее сообщалось, что легенда Баварии и сборной Германии Жером Боатенг завершил карьеру в 37 лет.