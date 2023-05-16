Новый тренер для Динамо: польский специалист отреагировал на слухи о работе в Украине
Марек Папшун (Фото:rakow.com)
Главный тренер Ракува Марек Папшун может возглавить киевский клуб.
Наставник польской команды заявил, что сейчас у него нет информации по поводу того, что он может работать в Динамо Киев.
«Динамо? Мне действительно трудно сказать. Сейчас я не могу больше рассказать ничего. У меня нет информации, чтобы поделиться».
Папшун сообщил, что хотел бы получить опыт за пределами Польши.
«Мне хочется поработать за границей. Если будет какая-то конкретика и проект, который бы меня устраивал, в котором я бы видел какую-то перспективу для достижения высоких спортивных целей, то однозначно соглашусь. От интереса к завершению переговоров идет долгий путь. Не исключено, что я сделаю перерыв на год или начну проект сразу», — приводит слова Папшуна Sport.TVP.
В турнирной таблице чемпионата Украины Динамо идет на четвертом месте, отставая от лидирующего Шахтера на 13 баллов.
Напомним, что у главного тренера «бело-синих» Мирчи Луческу летом 2024 года истекает контракт с клубом. Сейчас румынский специалист проходит курс лечения, а командой временно руководит Александр Шовковский.
Ранее сообщалось, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может вернуться в Динамо Киев.