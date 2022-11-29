Полиция отпустила болельщика, выбежавшего на поле во время матча ЧМ-2022 в футболке с надписью «Спасите Украину» 29 ноября, 21:43 Марио Ферри — активный общественный деятель (Фото:Джанлука Лоподула via Telegram)

Итальянца Марио Ферри, который во время матча ЧМ-2022 Португалия — Уругвай выбежал на поле в футболке с надписью «Спасите Украину», отпустила полиция.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо Ферри отпустили после задержания без последствий.

Кроме надписи в поддержку Украины, на футболке у Ферри был призыв уважать права женщин Ирана, а в руках он держал флаг ЛГБТ.

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Следует отметить, что в марте этого года Ферри помогал украинским беженцам в Польше.

Также Ферри рассказал, что был месяц на войне в Киеве добровольцем.



Ранее Роман Зозуля сообщил, что представители Международной федерации футбола (ФИФА) отобрали у испанских болельщиков украинский флаг с символикой полка Азов, который они развернули во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Германии и Испании (1:1).