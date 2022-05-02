«Азовсталь — символ сопротивления и борьбы». Шахтер показал трогательное видео из Мариуполя до и после начала войны 2 мая, 18:39 Цей матеріал також доступний українською Украинские воины продолжают оборонять Мариуполь (Фото:Скриншот видео)

Донецкий Шахтер призвал мир спасти людей в Мариуполе, который уже больше двух месяцев бомбят российские войска.

В своем официальном аккаунте в Instagram трогательно видео с мирного Мариуполя и после прихода туда российских войск.

Клуб подчеркнул, что российские войска постоянно бомбят Азовсталь, несмотря на то, что в подвалах тысячи людей.

Видео дня

«Дети на Азовстали уже больше двух месяцев не видели солнца. У них заканчивается еда, у них мало воды, их пытаются убить, но Азовсталь не сдается! Азовсталь – это символ сопротивления и борьбы за жизнь! А жизнь должна победить!», – говорится в сообщении клуба.



Ранее директор по футболу донецкого Шахтера и экс-капитан «горняков» Дарио Срна после благотворительного матча с Хайдуком (3:3) поддержал защитников Мариуполя, а генеральный директор клуба Сергей Палки заявил, что после завершения войны в городе должна сыграть сборная Украины.



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