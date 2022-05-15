«Не знаю, как будет дальше». Главный тренер Мариуполя сообщил, что клуб не будет участвовать в следующем сезоне украинской Премьер-лиги 15 мая, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Остап Маркевич возглавляет Мариуполь с 2020 года (Фото:ФК Мариуполь)

Главный тренер футбольного клуба Мариуполя Остап Маркевич сообщил, что клуб не будет играть в украинской Премьер-лиге в сезоне 2022/23.

Маркевич отметил, что руководство решило взять паузу и пока речь не идет о прекращении существования клуба, сообщает FanDay.

«Я знаю, например, что Мариуполь не будет участвовать в следующем чемпионате. Вся наша инфраструктура разрушена, в этом году будет невозможно проводить финансирование команды.



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Насколько я знаю, руководство решило взять паузу. Я не знаю, как будет дальше. Возможно, что-нибудь изменится. Контракты с футболистами на сегодня приостановлены", — сказал Маркевич.

Ранее вице-президент футбольного клуба Мариуполь Андрей Санин опроверг информацию о том, что клуб прекратил свое существование.

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