«Не знаю, как будет дальше». Главный тренер Мариуполя сообщил, что клуб не будет участвовать в следующем сезоне украинской Премьер-лиги

15 мая, 15:19
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Остап Маркевич возглавляет Мариуполь с 2020 года (Фото:ФК Мариуполь)

Остап Маркевич возглавляет Мариуполь с 2020 года (Фото:ФК Мариуполь)

Главный тренер футбольного клуба Мариуполя Остап Маркевич сообщил, что клуб не будет играть в украинской Премьер-лиге в сезоне 2022/23.

Маркевич отметил, что руководство решило взять паузу и пока речь не идет о прекращении существования клуба, сообщает FanDay.

«Я знаю, например, что Мариуполь не будет участвовать в следующем чемпионате. Вся наша инфраструктура разрушена, в этом году будет невозможно проводить финансирование команды.

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Насколько я знаю, руководство решило взять паузу. Я не знаю, как будет дальше. Возможно, что-нибудь изменится. Контракты с футболистами на сегодня приостановлены", — сказал Маркевич.

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Ранее вице-президент футбольного клуба Мариуполь Андрей Санин опроверг информацию о том, что клуб прекратил свое существование.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Мариуполь

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