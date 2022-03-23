Тренер футбольного клуба Мариуполь: На тренировочные поля упало несколько авиабомб, они почти полностью разрушены 23 марта, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Остап Маркевич (Фото:ФК Мариуполь)

Главный тренер футбольного клуба Мариуполь Остап Маркевич рассказал, как российские оккупанты уничтожают город и спортивную инфраструктуру.

В интервью FanDay Маркевич рассказал, что команда осталась в Турции, потому что не успела вернуться в Украину до 24 февраля. Сам Маркевич вместе с семьей находится в Испании, где занимается гуманитарной помощью для Украины.

Видео дня





«В Мариуполе сейчас очень сложная и плачевная ситуация. На наши тренировочные поля упало несколько авиабомб, поэтому почти полностью разрушены. Также сложно и большинству игроков, потому что долгое время у нас не было возможности связаться с людьми оттуда, ведь не было связи.

Это, конечно, очень сильно нас беспокоило, потому что многие друзья и близкие люди остались там. Сейчас уже большинство из них уехали, однако остаются люди, ежедневно под обстрелами, каждые 7−10 минут на город падает авиабомба", — сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разбомбили стадион черниговской Десны.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.