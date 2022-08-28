«Пусть идет и не позорится». Бывший главный тренер сборной Украины призвал Луческу уйти из Динамо 28 августа, 23:06 Маркевичу было сложно подбирать слова после такой игры киевлян (Фото:ФК Днепр)

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал возможный уход из киевского Динамо румынского наставника Мирчи Луческу.



Слова 71-летнего специалиста после разгромного поражения «бело-синих» от Днепра-1 приводит 1927.kiev.ua.

Так, Маркевич отметил, что в Динамо идет полная деградация команды. Он подчеркнул, что «бело-синие» так безвольно играть просто не могут.

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По словам тренера, в клубе давно все нужно менять, включая руководство, ведь Динамо — это национальная гордость Украины.

Также Маркевич сказал, что ему сложно подбирать слова после такой игры киевлян. Он допустил, что команда может проигрывать, но не сопернику, состав которого лишь недавно собрали.

«Смотрю на Луческу: тебе 77 лет, хочешь кокнуть на скамейке во время матча? Я бы их всех разогнал за такую ​​игру. Пусть Луческу идет и не позорится.



Я — болельщик Динамо. Очень тяжело смотреть, как игроки ходят по полю и делают вид, что хотят играть в футбол. С такой игрой не знаю, взяли бы их в сборную ветеранов. Не может такого быть. Это позор", — сказал Маркевич.

В стартовом для себя матче чемпионата Украины Динамо проиграло Днепру-1 со счетом 0:3.

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