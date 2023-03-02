«Это неправильно вообще». Экс-тренер сборной Украины отреагировал на назначение нового наставника национальной команды 2 марта, 17:50 Маркевич негативно отнесся к назначению Ротаня (Фото:ФК Движение)

Бывший наставник сборной Украины, Металлиста, Днепра и других клубов Мирона Маркевич прокомментировал назначение Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера национальной команды страны.

По мнению Маркевича, Ротаня не стоило назначать тренером сборной Украины, поскольку он также является наставником Александрии и молодежной сборной страны, что может негативно повлиять на его работу в этих командах, сообщает Украинский футбол.

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«Я не думаю, что Ротаню нужно было принимать национальную сборную. Надо заниматься молодежкой серьезно. Я считаю, что это основное для нас соревнование. Мы никогда не играли на Олимпиаде, давно не попадали в финальную часть Евро U-21. В Александрии тоже люди на что-то рассчитывают.

Не знаю всех обстоятельств, меня это не интересует. Это неправильно вообще, ни в каком смысле. Я понимаю, что он парень добросовестный. Не нужно было ему это предлагать", — сказал Маркевич.

Ротань будет наставником сборной Украины в матче стартового тура на Евро-2024 против Англии и будет возглавлять команду до возможного назначения летом главным тренером национальной команды Сергея Реброва, с которым идут переговоры.

Сообщалось, что Ротань может вызвать в сборную Украины Евгения Коноплянку, не вызывавшегося в состав сине-желтых с сентября 2020 года.