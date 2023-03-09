«Это смешно». Экс-тренера сборной Украины удивила цена, за которую Динамо продало своего лидера 9 марта, 16:54 Маркевич считает, что при Цыганкове Динамо могло получить больше средств (Фото:ФК Днепр)

Экс-наставник сборной Украины, Металлиста, Днепра и других клубов Мирон Маркевич поделился мнением по поводу трансфера лидера киевского Динамо Виктора Цыганкова в Жирону за 5 млн евро.

По мнению Маркевича, 5 млн евро – это слишком низкая цена за Цыганкова, сообщает FanDay.

Экс-тренер считает, что за игрока можно было получить больше, если бы киевский клуб раньше продлил с ним контракт.

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«Очень много футболистов, к сожалению, из клуба уходит просто так. Где-то недорабатывает менеджмент, не знаю. Им виднее.

Но такого футболиста за 5 миллионов продать – это смешно. Цыганков – хороший игрок. У него есть класс. Единственное, что он только играл в чемпионате Украины. В Испании - это немного другое", - сказал Маркевич.



Ранее сообщалось, что Цыганков сделал голевую передачу за испанский клуб в третьем матче подряд.