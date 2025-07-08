Экс-звезда ПСЖ нашел новый клуб в Катаре

8 июля, 09:47
Марко Верратти (Фото: ФК Аль-Духайль)

Итальянский полузащитник Марко Верратти стал игроком катарского Аль-Духайля.

Об этом сообщает официальный сайт Аль-Духайль.

Бывший игрок ПСЖ присоединился к новой команде на правах свободного агента. Детали сделки, включая продолжительность контракта и зарплату, не разглашаются.

Верратти прошлые два сезона провел в катарском Аль-Арабе, в который перебрался в сентябре 2023 года из ПСЖ за 45 миллионов евро. В составе Аль-Араби итальянец сыграл 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

В сезоне 2024/25 Аль-Духайль финишировал вторым в чемпионате Катара, а Аль-Араби финишировал на девятом месте.

Ранее сообщалось, что Анхель Ди Мария вернулся в свой родной клуб спустя 18 лет.

