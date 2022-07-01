Трансфер в итальянский клуб. Еще один легионер покинул Шахтер

1 июля, 17:49
По данным медиа, Шахтер получил 10 млн евро за трансфер (Фото:ФК Шахтер)

По данным медиа, Шахтер получил 10 млн евро за трансфер (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер объявил о переходе полузащитника Маркоса Антонио в итальянский Лацио.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте «Горняков». Эту информацию подтвердил и римский клуб.

https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1542836724883152896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1542836724883152896%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Flatsio_ofitsiyno_ogolosiv_pro_transfer_markosa_antonio_z_shahtarya_n728468%2F

По данным сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, Шахтер получит за трансфер 22-летнего футболиста 10 млн евро с учетом 2 млн евро в виде бонусов.

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Маркос Антонио выступал за донецкий клуб с января 2019 года. Бразилец провел за команду 102 матча и забил 9 мячей.

В составе Шахтера полузащитник дважды становился чемпионом Украины (2019, 2020), завоевал Кубок Украины (2019) и Суперкубок Украины (2021).

Ранее полузащитник Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а перед этим нападающий горняков Жуниор Мораес перешел в бразильский Коринтиансе.

Также после начала полномасштабной войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Недавно в Бенфику перешел звездный футболист Давид Нерес, которого Шахтер приобрел у Аякса в январе 2022 года.

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Лацио

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