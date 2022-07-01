Трансфер в итальянский клуб. Еще один легионер покинул Шахтер
По данным медиа, Шахтер получил 10 млн евро за трансфер (Фото:ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер объявил о переходе полузащитника Маркоса Антонио в итальянский Лацио.
Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте «Горняков». Эту информацию подтвердил и римский клуб.
По данным сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, Шахтер получит за трансфер 22-летнего футболиста 10 млн евро с учетом 2 млн евро в виде бонусов.
Маркос Антонио выступал за донецкий клуб с января 2019 года. Бразилец провел за команду 102 матча и забил 9 мячей.
В составе Шахтера полузащитник дважды становился чемпионом Украины (2019, 2020), завоевал Кубок Украины (2019) и Суперкубок Украины (2021).
Ранее полузащитник Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а перед этим нападающий горняков Жуниор Мораес перешел в бразильский Коринтиансе.
Также после начала полномасштабной войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).
Недавно в Бенфику перешел звездный футболист Давид Нерес, которого Шахтер приобрел у Аякса в январе 2022 года.
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