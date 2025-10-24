Бывший игрок сборной Аргентины разбил лицо одноклубнику в матче Кубка Либертадорес — ужасные кадры

24 октября, 07:19
Сантьяго Соса после столкновения с Маркосом Рохой (Фото: x.com/sudanalytics)

В рамках Кубка Либертадорес состоялся матч аргентинского Расинга и бразильского Фламенго.

Во время поединка произошел жуткий эпизод, в котором принял участие бывший игрок сборной Аргентины, Манчестер Юнайтед и других команд Маркос Рохо.

В конце матча Рохо вместе со своим одноклубником Сантьяго Сосой вступили в верховую борьбу.

Рохо, выпрыгивая, ударил своего партнера по команде локтем в лицо. У Сантьяго пошла кровь носом, а правый глаз не открывался из-за гематомы.

Отметим, что команды встречались в рамках полуфинала Кубка Либертадорес. Игра завершилась минимальной победой Фламенго, в составе которого единственным голом отметился экс-игрок Карпат Хорхе Карраскаль.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 20-летний талантливый игрок погиб, врезавшись на мотоцикле в корову.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Кубок Либертадорес

