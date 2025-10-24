Сантьяго Соса после столкновения с Маркосом Рохой (Фото: x.com/sudanalytics)

В рамках Кубка Либертадорес состоялся матч аргентинского Расинга и бразильского Фламенго.

Во время поединка произошел жуткий эпизод, в котором принял участие бывший игрок сборной Аргентины, Манчестер Юнайтед и других команд Маркос Рохо.

В конце матча Рохо вместе со своим одноклубником Сантьяго Сосой вступили в верховую борьбу.

Рохо, выпрыгивая, ударил своего партнера по команде локтем в лицо. У Сантьяго пошла кровь носом, а правый глаз не открывался из-за гематомы.

¡TREMENDO GOLPE!: Marcos Rojo le pegó un codazo a Santi Sosa en el rostro y el mediocampista quedó visiblemente lastimado. #CopaLibertadores pic.twitter.com/xueVw6eoxa — TyC Sports (@TyCSports) October 23, 2025

🚨🇦🇷 Santi Sosa SE PERDERÁ LA VUELTA ante Flamengo y, muy posiblemente, NO JUEGUE HASTA 2026.



Será OPERADO en los próximos días. ⚠️



Lo confirma @juampideluca_. pic.twitter.com/I7uKZmYCKZ https://t.co/Jx11Cr7ZqI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 23, 2025

"Santi Sosa"



Porque así quedó el capitán de Racing tras el partido con el Flamengo. pic.twitter.com/TQtr3gYnkv — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 23, 2025

Отметим, что команды встречались в рамках полуфинала Кубка Либертадорес. Игра завершилась минимальной победой Фламенго, в составе которого единственным голом отметился экс-игрок Карпат Хорхе Карраскаль.

