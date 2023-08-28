Бриллиант в гараже: игрок МЮ побил рекорд Роналду и купил себе дорогущий Rolls-Royce — фото 28 августа, 12:16 Маркус Рашфорд и его новое авто (Фото:Reuters, www.ixbt.com)

Английский футболист Маркус Рашфорд тратит огромные деньги на автомобили.



Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд отметился результативным пасом в матче третьего тура АПЛ против Ноттингем Форест и помог своей команде выиграть — 3:2.

Эта голевая передача стала для англичанина 38-й в рамках АПЛ. Маркус обошел по этому статистическому показателю португальца Криштиану Роналду, сделавшего в чемпионате Англии 37 ассистов.

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После матча стало известно, что гараж Маркуса пополнился новым авто — машиной Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow стоимостью 560 000 фунтов. Таких автомобилей выпустили всего 62 штуки, пишет The Sun.

Фото: www.ixbt.com

Фото: ixbt.com

Интересно, что у Рашфорда есть еще два Rolls-Royce: Black Badge Cullinan за 390 000 фунтов и Black Badge Wraith за 700 тысяч.

Рашфорд за рулем Black Badge Cullinan / Фото: The Sun

Компания Rolls-Royce выпускает серию авто Cullinan с 2018 года и назвала ее в честь знаменитого бриллианта.

Надо сказать, что это не единственные автомобили игрока МЮ. Рашфорд также недавно купил McLaren 765 Long Tail за 280 000 фунтов и Lamborghini Urus Performante за 350 тысяч.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду установил уникальное бомбардирское достижение.