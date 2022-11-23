Хорваты в стартовом матче на ЧМ-2022 не смогли выиграть у Марокко 23 ноября, 13:54 В первом матче дня на ЧМ-2022 голов не забивали (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Сборная Хорватии в стартовом матче группы F чемпионата мира-2022 по футболу не смогла обыграть национальную команду Марокко.

Первый тайм встречи получился не самым зрелищным. Он прошел почти без моментов. Лишь перед самым перерывом хорваты создали два шанса, чтобы забить, но не реализовали их.

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Вторая половина игры получилась еще более скучной. Поэтому нули на табло стали логичным результатом в поединке.

Марокко — Хорватия 0:0

В другом матче группы сегодня вечером сыграют сборные Бельгии и Канады.

Накануне Франция разгромом Австралии со счетом 4:1 начала защиту титула футбольного чемпиона мира.