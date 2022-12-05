Марокко — Испания. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
Сборная Испании финишировала второй в группе E (Фото:REUTERS/Susana Vera)
НВ представляет анонс матча 1/8 финала футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Марокко и Испании.
Поединок Марокко — Испания состоится в Эр-Райяне 6 декабря на стадионе Эдьюкейшен Сити. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать про сборную Марокко перед матчем:
- вышла в 1/8 финала с первого места в группе F, сыграв вничью с Хорватией (0:0) и выиграв у Бельгии (2:0) и Канады (2:1);
- не проигрывает в 10 матчах подряд, выиграв в семи из них при трех ничьих;
- под вопросом участие в матче защитника Хакими и вингера Зиеша (повреждение).
Что нужно знать про сборную Испании перед матчем:
- финишировала второй в группе E, разгромив Коста-Рику (7:0), сыграв вничью с Германией (1:1) и проиграв Японии (1:2);
- потерпела два поражения в последних десяти играх, трижды сыграв вничью и одержав пять побед.
- проблем с составом не имеет.
Ориентировочные составы:
Марокко: Боно — Хакими, Агер, Сес, Мазрауи — Унаи, Амрабат, Сабири — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль
Испания: Симон — Карвахаль, Родри, Ляпорт, Альба — Педри, Бускетс, Гави — Ф. Торрес, Мората, Ольмо