Марокко — Испания. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 5 декабря, 16:44 Сборная Испании финишировала второй в группе E (Фото:REUTERS/Susana Vera)

НВ представляет анонс матча 1/8 финала футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Марокко и Испании.



Поединок Марокко — Испания состоится в Эр-Райяне 6 декабря на стадионе Эдьюкейшен Сити. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Марокко перед матчем:

вышла в 1/8 финала с первого места в группе F, сыграв вничью с Хорватией ( 0:0) и выиграв у Бельгии ( 2:0) и Канады ( 2:1);

0:0) и выиграв у Бельгии 2:0) и Канады 2:1); не проигрывает в 10 матчах подряд, выиграв в семи из них при трех ничьих;

под вопросом участие в матче защитника Хакими и вингера Зиеша ( повреждение).

Что нужно знать про сборную Испании перед матчем:

финишировала второй в группе E, разгромив Коста-Рику ( 7:0), сыграв вничью с Германией ( 1:1) и проиграв Японии ( 1:2);

7:0), сыграв вничью с Германией 1:1) и проиграв Японии 1:2); потерпела два поражения в последних десяти играх, трижды сыграв вничью и одержав пять побед.

проблем с составом не имеет.

Фото: НВ

Фото: НВ

Ориентировочные составы:

Марокко: Боно — Хакими, Агер, Сес, Мазрауи — Унаи, Амрабат, Сабири — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

Испания: Симон — Карвахаль, Родри, Ляпорт, Альба — Педри, Бускетс, Гави — Ф. Торрес, Мората, Ольмо

