Марокко — Испания. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

5 декабря, 16:44
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Сборная Испании финишировала второй в группе E (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Сборная Испании финишировала второй в группе E (Фото:REUTERS/Susana Vera)

НВ представляет анонс матча 1/8 финала футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Марокко и Испании.

Поединок Марокко — Испания состоится в Эр-Райяне 6 декабря на стадионе Эдьюкейшен Сити. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Марокко перед матчем:

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  • вышла в 1/8 финала с первого места в группе F, сыграв вничью с Хорватией (0:0) и выиграв у Бельгии (2:0) и Канады (2:1);
  • не проигрывает в 10 матчах подряд, выиграв в семи из них при трех ничьих;
  • под вопросом участие в матче защитника Хакими и вингера Зиеша (повреждение).

Что нужно знать про сборную Испании перед матчем:

  • финишировала второй в группе E, разгромив Коста-Рику (7:0), сыграв вничью с Германией (1:1) и проиграв Японии (1:2);
  • потерпела два поражения в последних десяти играх, трижды сыграв вничью и одержав пять побед.
  • проблем с составом не имеет.
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НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ

Ориентировочные составы:

Марокко: Боно — Хакими, Агер, Сес, Мазрауи — Унаи, Амрабат, Сабири — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

Испания: Симон — Карвахаль, Родри, Ляпорт, Альба — Педри, Бускетс, Гави — Ф. Торрес, Мората, Ольмо

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Испании

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