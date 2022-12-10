Марокко — Португалия. Где и когда смотреть матч четвертьфинала ЧМ-2022
Роналду и компания попытаются остановить сенсационную сборную Марокко (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)
НВ представляет анонс матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Марокко и Португалии.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко — Португалия можно здесь
Поединок Марокко — Португалия состоится в Дохе 10 декабря на стадионе Аль-Тумама. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать о сборной Марокко перед матчем:
- с 7 очками заняла первое место в группе F после побед над Канадой (2:1) и Бельгией (2:0) и ничьей с Хорватией (0:0), в 1/8 финала победила Испанию (0:0, 3:0 по пенальти);
- в случае выхода в полуфинал сыграет с победителем матча Англия — Франция;
- не проигрывает в 11 последних матчах во всех турнирах при 8 победах и 3 ничьих;
- под вопрос участие в игре защитников Агерда и Хакими (травмы).
Что нужно знать о сборной Португалии перед матчем:
- с 6 очками заняла первое место в группе Н после побед над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0) и поражения от Южной Кореи (1:2), в 1/8 финала обыграла Швейцарию (6:1);
- в случае выхода в полуфинал ее соперником станет победитель поединка Англия — Франция;
- одержала 4 победы в 5 последних играх во всех турнирах при одном поражении;
- не имеет кадровых проблем перед матчем.
Ориентировочные составы:
Марокко: Буну, Мазрауи, Дари, Саис, Хакими, Харит, Амрабат, Сабири, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири
Португалия: Диогу Кошта, Геррейру, Пепе, Диаш, Далот, Карвалью, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Фелиш, Бернарду Силву, Гонсалу Рамуш