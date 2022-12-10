Марокко — Португалия. Где и когда смотреть матч четвертьфинала ЧМ-2022 10 декабря, 12:37 Роналду и компания попытаются остановить сенсационную сборную Марокко (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

НВ представляет анонс матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Марокко и Португалии.



Поединок Марокко — Португалия состоится в Дохе 10 декабря на стадионе Аль-Тумама. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать о сборной Марокко перед матчем:

с 7 очками заняла первое место в группе F после побед над Канадой (2:1 ) и Бельгией (2:0 ) и ничьей с Хорватией (0:0 ), в 1/8 финала победила Испанию (0 :0, 3:0 по пенальти);

) и Бельгией ) и ничьей с Хорватией ), в 1/8 финала победила Испанию :0, 3:0 по пенальти); в случае выхода в полуфинал сыграет с победителем матча Англия — Франция;

не проигрывает в 11 последних матчах во всех турнирах при 8 победах и 3 ничьих;

под вопрос участие в игре защитников Агерда и Хакими ( травмы).

Что нужно знать о сборной Португалии перед матчем:

с 6 очками заняла первое место в группе Н после побед над Ганой (3:2 ) и Уругваем (2:0 ) и поражения от Южной Кореи (1:2 ), в 1/8 финала обыграла Швейцарию ( 6:1);

) ) и поражения от Южной Кореи ), в 1/8 финала обыграла Швейцарию 6:1); в случае выхода в полуфинал ее соперником станет победитель поединка Англия — Франция;

одержала 4 победы в 5 последних играх во всех турнирах при одном поражении;

не имеет кадровых проблем перед матчем.

Ориентировочные составы:

Марокко: Буну, Мазрауи, Дари, Саис, Хакими, Харит, Амрабат, Сабири, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири

Португалия: Диогу Кошта, Геррейру, Пепе, Диаш, Далот, Карвалью, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Фелиш, Бернарду Силву, Гонсалу Рамуш

Фото: НВ

Фото: НВ