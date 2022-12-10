Марокко — Португалия. Где и когда смотреть матч четвертьфинала ЧМ-2022

10 декабря, 12:37
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Роналду и компания попытаются остановить сенсационную сборную Марокко (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Роналду и компания попытаются остановить сенсационную сборную Марокко (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

НВ представляет анонс матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Марокко и Португалии.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко — Португалия можно здесь

Поединок Марокко — Португалия состоится в Дохе 10 декабря на стадионе Аль-Тумама. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать о сборной Марокко перед матчем:

  • с 7 очками заняла первое место в группе F после побед над Канадой (2:1) и Бельгией (2:0) и ничьей с Хорватией (0:0), в 1/8 финала победила Испанию (0:0, 3:0 по пенальти);
  • в случае выхода в полуфинал сыграет с победителем матча Англия — Франция;
  • не проигрывает в 11 последних матчах во всех турнирах при 8 победах и 3 ничьих;
  • под вопрос участие в игре защитников Агерда и Хакими (травмы).
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Что нужно знать о сборной Португалии перед матчем:

  • с 6 очками заняла первое место в группе Н после побед над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0) и поражения от Южной Кореи (1:2), в 1/8 финала обыграла Швейцарию (6:1);
  • в случае выхода в полуфинал ее соперником станет победитель поединка Англия — Франция;
  • одержала 4 победы в 5 последних играх во всех турнирах при одном поражении;
  • не имеет кадровых проблем перед матчем.
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Ориентировочные составы:

Марокко: Буну, Мазрауи, Дари, Саис, Хакими, Харит, Амрабат, Сабири, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири

Португалия: Диогу Кошта, Геррейру, Пепе, Диаш, Далот, Карвалью, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Фелиш, Бернарду Силву, Гонсалу Рамуш

НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Португалии

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