Неподдельные эмоции. Роналду расплакался после сенсационного вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 — видео 10 декабря, 19:51 Роналду повторил мировой рекорд по количеству игр за национальные команды (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду расплакался после сенсационного вылета его команды с чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.



После завершения матча ¼ финала, в котором пиренейцы проиграли марокканцам, 37-летний нападающий сразу же отправился в раздевалку.

Проходя в подтрибунном помещении, Криштиану не смог сдержать эмоций и расплакался.

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Интересно, что матч с марокканцами стал для Роналду 196-м в составе сборной Португалии. Он повторил мировой рекорд по количеству игр за национальные команды, который единолично принадлежал Бадеру Ахмеду Аль-Мутаве из Кувейта.

В 196 матчах за сборную Португалии Роналду отметился 118 голами и 43 результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром в истории среди игроков национальных команд.

Сообщалось, что Роналду хотел покинуть ЧМ-2022 уже после группового этапа из-за недоразумения с главным тренером Фернанду Сантушем.