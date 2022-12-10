Марокко — Португалия 1:0. События по минутам матча четвертьфинала ЧМ-2022 10 декабря, 18:57 Португалия одержала четыре победы в пяти последних играх (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

НВ следил за ходом поединка четвертьфинала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Марокко и Португалии.



Стартовые составы:

Марокко: Буну — Аттиат-Аллаль, Се, Эль-Ямик, Хакими — Унахи, Амрабат, Амалла — Зиеш, Буфаль, Эн-Несири

Португалия: Кошта — Геррейру, Пепе, Диаш, Далот — Невеш, Силва, Отавиу — Фернандеш, Фелиш, Рамуш

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Матч состоится в катарской Дохе на стадионе Аль-Тумама. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Марокко выиграл группу F, а в 1/8 финала в серии пенальти обыграл Испанию. В случае выхода в полуфинал сборная сыграет с победителем матча Франция — Англия.

Команда не проигрывает в 11 матчах подряд, выиграв в семи из них при четырех ничьих. У коллектива под вопросом участие в матче защитников Хакими и Агерда (травмы).

Португалия выиграла группу H, опередив Корею, Уругвай и Гану, а в 1/8 финала разгромила Швейцарию. В случае выхода в полуфинал соперником сборной будет победитель поединка Франция — Англия.

Команда одержала четыре победы в пяти последних играх во всех турнирах при одном поражении. Проблем с составом не имеет.

Статистика знает два матча между соперниками, в которых команды одержали по одной победе.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Португалия — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в основное время равен 1,7, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Марокко, оценивается в 5,50, ничья — в 3,40.