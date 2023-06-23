Новый тренер Малиновского: Испанский специалист возглавил Марсель

23 июня, 22:07
Поделиться:
Марселино — новый тренер Марселя (Фото:REUTERS/Pablo Morano/File Photo)

Марселино — новый тренер Марселя (Фото:REUTERS/Pablo Morano/File Photo)

Марселино Гарсия Тораль стал новым главным тренером французского Марселя, игроком которого является Руслан Малиновский, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также:
«Могу играть лучше». Малиновский рассказал о причинах своей неуверенной игры за французский клуб

В комментарии пресс-службе испанец поблагодарил французов за доверие и заверил в преданности клубу.

«Я хотел бы поблагодарить Марсель за доверие. Наши обсуждения команды и проекта побудили к тому, чтобы принять обоснованное и взвешенное решение.

Видео дня

Я и весь мой штаб уверены в проекте. Я знаю, какую ответственность несет эта миссия, и наша преданность ей будет полной", — сказал Марселино.

https://twitter.com/OM_Officiel/status/1672297511053082628

Марселино в своей карьере тренировал Леальтад, Спортинг Хихон, Рекреативо, Расинг, Сарагосу, Севилью, Вильярреал, Валенсию и Атлетик.

Читайте также:
С дебютом: Малиновский отдал шикарный первый ассист за Марсель в игре против экс-тренера Шахтера — видео

Отметим, что французский клуб был заинтересован в подписании нападающего сборной Украины Артема Довбыка.

Ранее сообщалось, что Марсель выкупил Руслана Малиновского у Аталанты.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Марсель Руслан Малиновский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X