Новый тренер Малиновского: Испанский специалист возглавил Марсель 23 июня, 22:07 Марселино — новый тренер Марселя (Фото:REUTERS/Pablo Morano/File Photo)

Марселино Гарсия Тораль стал новым главным тренером французского Марселя, игроком которого является Руслан Малиновский, сообщает официальный сайт клуба.

В комментарии пресс-службе испанец поблагодарил французов за доверие и заверил в преданности клубу.

«Я хотел бы поблагодарить Марсель за доверие. Наши обсуждения команды и проекта побудили к тому, чтобы принять обоснованное и взвешенное решение.

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Я и весь мой штаб уверены в проекте. Я знаю, какую ответственность несет эта миссия, и наша преданность ей будет полной", — сказал Марселино.

Марселино в своей карьере тренировал Леальтад, Спортинг Хихон, Рекреативо, Расинг, Сарагосу, Севилью, Вильярреал, Валенсию и Атлетик.

Отметим, что французский клуб был заинтересован в подписании нападающего сборной Украины Артема Довбыка.

Ранее сообщалось, что Марсель выкупил Руслана Малиновского у Аталанты.