Сломал ногу сопернику. Бывшая звезда мадридского Реала ужасно травмировал соперника в Кубке Либертадорес — видео 2 августа, 13:21 Марсело (Фото:Twitter)

Матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между Архентинос и Флуминенсе закончился со счетом — 1:1.

Внимание к матчу привлек эпизод, который произошел на 56 минуте. Марсело, обыгрывая соперников, наступил на ногу защитнику хозяев Лучиано Санчесу чуть ниже колена и сломал ее. После содеянного игрок схватился за голову, а арбитр показал ему прямую красную карточку.



Видео дня

Would this be the end of Marcelo career with the pain he unknowingly inflicted on a fellow player



Pulisic ~ #Protest ~ 2nd August ~ NLC President pic.twitter.com/kSQvdc52eE — JAGGY~UPDATE (@YinkaMee) August 2, 2023

После матча Марсело извинился перед Санчесом в своем Instagram.

«Сегодня я имел очень сложный момент на поле. Я нечаянно нанес травму своему товарищу. Хочу пожелать тебе, Лучиано, скорейшего выздоровления», — написал Марсело.

Отметим, что Марсело защищал цвета мадридского Реала с 2007 по 2022 год.

Ранее вратарь Днепра-1 получил жуткую травму в матче Лиги чемпионов.