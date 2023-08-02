Сломал ногу сопернику. Бывшая звезда мадридского Реала ужасно травмировал соперника в Кубке Либертадорес — видео
Марсело (Фото:Twitter)
Матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между Архентинос и Флуминенсе закончился со счетом — 1:1.
Внимание к матчу привлек эпизод, который произошел на 56 минуте. Марсело, обыгрывая соперников, наступил на ногу защитнику хозяев Лучиано Санчесу чуть ниже колена и сломал ее. После содеянного игрок схватился за голову, а арбитр показал ему прямую красную карточку.
После матча Марсело извинился перед Санчесом в своем Instagram.
«Сегодня я имел очень сложный момент на поле. Я нечаянно нанес травму своему товарищу. Хочу пожелать тебе, Лучиано, скорейшего выздоровления», — написал Марсело.
Отметим, что Марсело защищал цвета мадридского Реала с 2007 по 2022 год.
Ранее вратарь Днепра-1 получил жуткую травму в матче Лиги чемпионов.