Украинская теннисистка впервые в карьере вышла в полуфинал парного разряда на турнире Большого шлема 25 января, 09:45 Костюк близок к титулу (Фото:REUTERS/Sandra Sanders)

Украинская теннисистка Марта Костюк в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе вышла в полуфинал парного разряда на Australian Open.

В четвертьфинале Костюк и Русе в трех сетах обыграли австрало-бельгийский тандем Сторм Хантер/Элизе Мертенс.

В первом сете шла равная борьба и дело дошло до тайбрейка, где украинско-румынский дуэт отыгрался с 2:5 и выиграл.

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Во второй партии Костюк и Русе повели 2:0, но после этого проиграли шесть подряд геймов — 2:6.

В решающей партии украинка и румынка снова повели в счете и на этот раз довели дело до победы — 6:4.

В полуфинале Костюк и Русе встретятся с чешским дуэтом Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.

Для Костюк этот полуфинал станет первым в карьере в парном разряде на турнирах Большого шлема.

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе ( Украина/Румыния) — Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия) 2:1 (7:6(8−6), 2:6, 6:4)

На предыдущей стадии Костюк и Русе обыграли чешскую пару Мириам Колодзиевой и Маркеты Вондроушовой — 6:3, 6:4.

В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии представители украинского тенниса уже прекратили борьбу.

