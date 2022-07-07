«Скоро вернусь в задницу». Иностранный футболист московского Спартака сказал правду о России
Кристофер Мартинс Перейра играет за Спартак (Фото:Кристофер Мартинс Перейра via Instagram)
Люксембургский футболист московского Спартака Кристофер Мартинс Перейра курьезно объявил о своем возвращении из отпуска в Россию.
На своей странице в Instagram, который заблокирован в РФ, он сообщил, что быстро вернется в Россию после отдыха.
«Все в порядке. Я скоро вернусь в задницу», — написал Перейра, добавив также тег «Москва, Россия».
Впоследствии игрок Спартака исправил свой пост, заменив слово «задница» на «обратно».
Ранее главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич решил не вызвать в национальную команду футболиста Мацея Рыбуса, который на фоне войны у Украины остался в России и подписал контракт с московским Спартаком.
Перед этим полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк решил расторгнуть контракт с российским Краснодаром из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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