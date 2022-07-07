«Скоро вернусь в задницу». Иностранный футболист московского Спартака сказал правду о России

7 июля, 17:17
Кристофер Мартинс Перейра играет за Спартак (Фото:Кристофер Мартинс Перейра via Instagram)

Кристофер Мартинс Перейра играет за Спартак (Фото:Кристофер Мартинс Перейра via Instagram)

Люксембургский футболист московского Спартака Кристофер Мартинс Перейра курьезно объявил о своем возвращении из отпуска в Россию.

На своей странице в Instagram, который заблокирован в РФ, он сообщил, что быстро вернется в Россию после отдыха.

«Все в порядке. Я скоро вернусь в задницу», — написал Перейра, добавив также тег «Москва, Россия».

Видео дня
Кристофер Мартинс Перейра via Instagram
Фото: Кристофер Мартинс Перейра via Instagram
Читайте также:

Ордец может перейти в Базель (Фото:Иван Ордец via Instagram) Скандальный экс-футболист сборной Украины намерен покинуть Россию на пятый месяц войны — СМИ

Впоследствии игрок Спартака исправил свой пост, заменив слово «задница» на «обратно».

Ранее главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич решил не вызвать в национальную команду футболиста Мацея Рыбуса, который на фоне войны у Украины остался в России и подписал контракт с московским Спартаком.

Перед этим полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк решил расторгнуть контракт с российским Краснодаром из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Спартак Отпуск Конфуз

Эксклюзивы НВ

Лукашенко и Путин на саммите ОДКБ 16 мая в Москве (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)
«Пробежала черная кошка» /
В отношениях Путина и Лукашенко оформился новый разлад — Яковина
7 июля, 09:28
Страны
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Kirill Kallinikov/Kremlin via REUTERS)
«Византийская азиатчина» /
Как Запад наконец-то начал понимать реальное лицо России и Путина — интервью с Климкиным
7 июля, 08:29
Страны
В подвалах ЧК, 1919 год. Рисунок Ивана Владимирова. (Фото:альбом Революция в России глазами художника Ивана Владимирова. — Лондон, 2019.)
Знакомый почерк /
Убийства гражданских, украденные ковры и экскременты в гостиной — так действовали в Украине русские большевики в 1919 году
7 июля, 00:08
События
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X