«Скоро вернусь в задницу». Иностранный футболист московского Спартака сказал правду о России 7 июля, 17:17 Кристофер Мартинс Перейра играет за Спартак (Фото:Кристофер Мартинс Перейра via Instagram)

Люксембургский футболист московского Спартака Кристофер Мартинс Перейра курьезно объявил о своем возвращении из отпуска в Россию.



На своей странице в Instagram, который заблокирован в РФ, он сообщил, что быстро вернется в Россию после отдыха.

«Все в порядке. Я скоро вернусь в задницу», — написал Перейра, добавив также тег «Москва, Россия».

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Фото: Кристофер Мартинс Перейра via Instagram

Впоследствии игрок Спартака исправил свой пост, заменив слово «задница» на «обратно».

Ранее главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич решил не вызвать в национальную команду футболиста Мацея Рыбуса, который на фоне войны у Украины остался в России и подписал контракт с московским Спартаком.

Перед этим полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк решил расторгнуть контракт с российским Краснодаром из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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