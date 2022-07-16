Украинский футболист бельгийского клуба в товарищеском матче забил гол прямым ударом с углового — видео

16 июля, 20:44
Марьян Швед отличился в матче голом и ассистом (Фото:ФК Мехелен)

Марьян Швед отличился в матче голом и ассистом (Фото:ФК Мехелен)

Украинский полузащитник бельгийского Мехелена Марьян Швед стал автором шедеврального гола в товарищеском матче с немецким Вольфсбургом.

Мехелен еще в первом тайме пропустил от Вольфсбурга четыре гола, но до перерыва сумел отквитать один гол благодаря мастерству Шведа.

Украинский футболист застал врасплох голкипера техничным исполнением углового, прямым ударом закрутив мяч в дальний угол.

Видео дня

Гол Шведа

https://www.youtube.com/embed/9-ptrc76pKU?start=2724

Гол Шведа вдохновил партнеров по команде, которые после этого забили Вольфсбургу еще два гола, а украинец добавил в свой актив ассист. Впрочем, сравнять счет Мехелен так и не сумел, уступив 3:4.

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Футболист украинского клуба забил гол прямым ударом с углового — видео

Ранее сообщалось, что колумбийский полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо забил прямым ударом с углового в матче 16-го тура чемпионата Италии против Дженоа, которую в то время возглавлял украинский тренер Андрей Шевченко.

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