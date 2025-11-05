«Клянусь детьми». Криштиану Роналду не смог вспомнить сколько у него автомобилей

В интервью английскому журналисту Пирсу Моргану Роналду признался, что уже думает о завершении карьеры. А также рассказал о том, куда вкладывает свои деньги.

«Три дня назад я купил машину, но для коллекции. Это как приобрести картину. Я не буду водить эту машину. Это инвестиция. Что за авто? Мерседес. А, нет, хотя Мерседес у меня тоже есть. Я купил Бугатти Турбийон. Опять же, это инвестиция».

Bugatti Tourbillon / Фото: MrWalkr

«Сколько у меня машин? Я не знаю. Я их не считаю. Серьезно. Да, я не хочу казаться скромным. Это факт. Ну, 40 или 41. Я не знаю, клянусь детьми. Самая любимая? Я люблю Бугатти. У меня их несколько, — признался Роналду. — А самая дорогая покупка в моей жизни — самолет».

Напомним, что недавно Криштиану Роналду забил 952-й гол в карьере.