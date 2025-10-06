Во время матча Реала против Вильярреала (3:1) в 8-м туре чемпионата Испании внимание фанатов привлекла татуировка полузащитника Франко Мастантуоно .

На руке аргентинца виднеются цифры 18.12.22. Это дата финала чемпионата мира-2022, когда сборная Аргентины обыграла Францию и получила третий трофей в своей истории.

В соцсетях тату вызвало оживленное обсуждение, ведь на момент финала Мастантуоно было всего 15 лет и он не выступал в сборной.

Сам футболист ранее сказал: «Я набил 18.12.22 из-за Месси. Он мой кумир, я за ним слежу и все мы праздновали Кубок мира вместе с ним».

Интересно, что теперь Мастантуоно играет в одной команде с Килианом Мбаппе, который оформил хет-трик в том финале, но в итоге наблюдал, как Месси поднимает трофей.

Мастантуоно стал игроком Реала в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мастантуоно забил дебютный гол за Реал.