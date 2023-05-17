Наглая клевета: Мать Роналду обвинили в колдовстве, чтобы разлучить сына с возлюбленной 17 мая, 07:56 Криштиану Роналду со своей мамой Долорес Авейру (Фото:Долорес Авейру via Instagram)

Мама форварда Аль-Насра Мария Долорес Авейру отреагировала на информацию в СМИ по поводу того, что она обратилась к колдовству, чтобы разлучить сына с его невестой Джорджиной Родригес.

Женщина в Instagram опубликовала пост, в котором опровергла слухи, которые появились в издании Socialité. Авейру сделала заявление, в котором жестко раскритиковала издание.

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«Я хочу обратиться от своего имени и от имени моей семьи, в которую входит Джорджина, жена моего сына Криштиану. Я подтверждаю, что 16 мая 2023 года, я позвонила своим адвокатам, чтобы восстановить свое доброе имя и имя моей семьи.

В известной португальской газете (которая, соответственно, использовала мою фамилию для своей рекламы) появилась статья. Это лживые, клеветнические и даже жуткие новости, в которых говорится об ужасных действиях, которые я приказала совершить, чтобы лишить счастья одного из моих детей…".

Авейру написала, что добьется всей компенсации от издания.

«Мое доброе имя никогда не станет предметом всеобщего обсуждения, я никогда не позволю такому непрофессиональному источнику информации использовать мое имя всуе. Я докажу, что источники и слова, сказанные до сих пор, были совершенно необоснованными.

После таких новостей поступают оскорбления, которые причиняют боль и ранят. Некоторые из моих внуков уже читают и слушают разных людей и критиков. Именно по этой причине я не сдамся, пока эта газета не заплатит за все, что было написано", — сообщила Авейру.

Ранее сообщалось, что Роналду показал романтическое фото с Джорджиной после слухов о расставании.